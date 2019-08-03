16:13 | Футбол — РПЛ

"Урал" – "Ростов": Емельянов избежал удаления?

Эпизод матча. Эпизод матча. Эпизод матча.
Эпизод матча.
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На 35-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Урал""Ростов" (2:2) арбитр Станислав Васильев определил фол со стороны игрока хозяев Романа Емельянова, но назначил только штрафной удар, не применив никаких дисциплинарных санкций.

В том эпизоде полузащитник действовал очень грубо против Хорена Байрамяна и заслуживал желтой карточки. Так считает большинство наших экспертов. Однако есть мнение, что раз Емельянов не пытался сыграть в мяч и применил чрезмерную силу, создав угрозу здоровью соперника, ему можно было показать даже красную карточку. (Александр Бобров)

Урал - Ростов

 

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