"Урал" – "Ростов": Емельянов избежал удаления?

На 35-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Урал" – "Ростов" (2:2) арбитр Станислав Васильев определил фол со стороны игрока хозяев Романа Емельянова, но назначил только штрафной удар, не применив никаких дисциплинарных санкций.

В том эпизоде полузащитник действовал очень грубо против Хорена Байрамяна и заслуживал желтой карточки. Так считает большинство наших экспертов. Однако есть мнение, что раз Емельянов не пытался сыграть в мяч и применил чрезмерную силу, создав угрозу здоровью соперника, ему можно было показать даже красную карточку. (Александр Бобров)