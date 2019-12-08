«Урал» обыграл «Крылья Советов», Погребняк оформил дубль

«Урал» в матче 19-го тура чемпионата России в гостях обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:2. Победный гол забил Отман Эль-Кабир. Также в составе гостей дубль оформил Павел Погребняк.

У самарцев отличились Никита Чернов и Деян Радонич.

Встреча прошла на «Самара Арене». В конце первого тайма стадион покинули немногочисленные болельщики обеих команд, тем самым поддержав акцию фанатского объединения «Спартака» «Фратрия».

«Урал» поднялся на 9-е место в таблице. «Крылья» потерпели четвертое поражение подряд и занимают 14-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1)

Голы: Чернов, 21 (1:0). Погребняк, 43 (1:1). Погребняк, 50 (1:2). Радонич, 64 (2:2). Эль-Кабир, 83 (2:3).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Анюков, Терехов (Кабутов, 61), Гацкан (Радонич, 55), Тимофеев, Мияйлович, Зиньковский, Соболев.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Кухарчик (Бавин, 68), Фидлер (Егорычев, 54), Аугустыняк, Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк.

Предупреждения: Фидлер, 26. Ароян, 53. Мияйлович, 63. Анюков, 78. Соболев, 87. Меркулов, 90+3.

Судьи: Панин (Дмитров). Мурашов (Москва), Сейфетдинов (Казань).

8 декабря. Самара. Стадион «Самара Арена».