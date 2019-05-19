"Урал" – "Локомотив": за что назначен пенальти в ворота хозяев?

На 63-й минуте матча 29-го тура чемпионата России "Урал" – "Локомотив" арбитр Владимир Москалев принял правильное решение, назначив пенальти в ворота хозяев поля.

В том эпизоде Араторе, не играя в мяч, поставил корпус и правую ногу "под" вбежавшего в штрафную полузащитника "Локо" Жемалетдинова и сбил его. Это нарушение правил, которое наказывается 11-метровым ударом. (Александр Бобров)

"Урал" – "Локомотив": 29-й тур, РПЛ, онлайн-трансляция, начало – в 11.30 (мск).

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