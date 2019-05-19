"Урал" – "Локомотив": Смолов и Эдер в старте гостей

"Локомотив" и "Урал" назвали стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Екатеринбурге сегодня, 19 мая, начало – в 11.30 (мск).

Стартовый состав "Локомотива": Гильерме – Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов – Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов – Смолов, Эдер.

Стартовый состав "Урала": Годзюр – Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков – Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе – Панюков.

"Локомотив" с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" с 34 баллами располагается на 11-й строчке.

"Урал" – "Локомотив": 29-й тур, РПЛ, онлайн-трансляция, начало – в 11.30 (мск).

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