«Урал» — «Локомотив»: Газинский сравнял счет и забил в четвертом матче подряд

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский сравнял счет в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:1.

На 67-й минуте футболист успешно добил мяч в ворота железнодорожников после того, как его отбил вратарь Даниил Худяков.

33-летний Газинский забил пятый гол в сезоне-2022/23 и отличился в четвертом матче подряд (с учетом игры Кубка России против «Сочи»).