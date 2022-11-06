«Урал» — «Локомотив»: Газинский сравнял счет и забил в четвертом матче подряд
Полузащитник «Урала» Юрий Газинский сравнял счет в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» — 1:1.
На 67-й минуте футболист успешно добил мяч в ворота железнодорожников после того, как его отбил вратарь Даниил Худяков.
33-летний Газинский забил пятый гол в сезоне-2022/23 и отличился в четвертом матче подряд (с учетом игры Кубка России против «Сочи»).
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