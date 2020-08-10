«Урал» — «Динамо»: составы команд. Фомин дебютирует за москвичей
10 августа 2020, 15:49
Стали известны составы «Урала» и «Динамо» на матч первого тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 10 августа в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Араторе, Аугустыняк, Панюков.
Запасные: Помазун, Мамин, Насыров, Золотов, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев, Юсупов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Комличенко, Игбун, Нжи.
Запасные: Лещук, Морозов, Шунич, Слепов, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Филипп.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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