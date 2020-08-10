Стали известны составы «Урала» и «Динамо» на матч первого тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 10 августа в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Араторе, Аугустыняк, Панюков.

Запасные: Помазун, Мамин, Насыров, Золотов, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев, Юсупов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Комличенко, Игбун, Нжи.

Запасные: Лещук, Морозов, Шунич, Слепов, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Филипп.