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«Урал» — «Динамо»: составы команд. Фомин дебютирует за москвичей

10 августа 2020, 15:49
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Стали известны составы «Урала» и «Динамо» на матч первого тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 10 августа в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Араторе, Аугустыняк, Панюков.

Запасные: Помазун, Мамин, Насыров, Золотов, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев, Юсупов.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Комличенко, Игбун, Нжи.

Запасные: Лещук, Морозов, Шунич, Слепов, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Филипп.

Урал — Динамо

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