ЦСКА предлагает перенести старт РПЛ

ЦСКА предлагает перенести старт Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, московский клуб хочет увеличить время подготовки для новой кампании.

Ранее сообщалось, в проекте структуры календаря указано, что 9 июля состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», а 17-го числа стартует РПЛ.

ЦСКА предлагает перенести старт РПЛ на 24 июля, чтобы игроки, в том числе и легионеры, задействованные в июньских встречах национальных команд, успели должным образом отдохнуть.

Отмечается, что данная тема поднималась на общем собрании РПЛ 30 мая, но не нагла поддержки у большинства клубов.