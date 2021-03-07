«Первый хет-трик в жизни». Глушаков в третий раз стал отцом
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом. О рождении девочки по имени Мила 34-летний футболист сообщил в своем Instagram. Матерью ребенка является футболистка ЦСКА Ксения Коваленко.
«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать, — написал Глушаков в Instagarm. — Ксения, Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас. Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов. Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча».
Напомним, что у Глушакова также две девочки от первого брака. Почти 10 лет он прожил с Дарьей Глушаковой, однако они развелись после того, как девушка застала мужа с любовницей. После этого разгорелся громкий скандал и начался судебный процесс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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