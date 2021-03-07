«Первый хет-трик в жизни». Глушаков в третий раз стал отцом

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом. О рождении девочки по имени Мила 34-летний футболист сообщил в своем Instagram. Матерью ребенка является футболистка ЦСКА Ксения Коваленко.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать, — написал Глушаков в Instagarm. — Ксения, Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас. Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов. Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча».

Напомним, что у Глушакова также две девочки от первого брака. Почти 10 лет он прожил с Дарьей Глушаковой, однако они развелись после того, как девушка застала мужа с любовницей. После этого разгорелся громкий скандал и начался судебный процесс.