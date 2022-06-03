«Уфа» и «Краснодар» ведут переговоры о переходе Агаларова

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, оба клуба ведут переговоры о возможном переходе 21-летнего россиянина, который стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона-2021/22. Отмечается, что у уфимцев есть и другие предложения по форварду.

В минувшем сезоне Агаларов провел 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «Уфой» рассчитан до 31 декабря 2022 года.