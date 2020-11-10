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У тренера «Тамбова» Первушина пневмония, но не коронавирус

07:43
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сказал, что у главного тренера команды Сергея Первушина нет коронавируса. Ранее специалист был госпитализирован.

«У него реально пневмония, у него никакой не коронавирус, — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Он все тесты проходил, они все были отрицательные. Состояние у него стабильное. Он идет на поправку. Каждый день мы с ним на связи. Думаю, к матчу с «Краснодаром», который будет через две недели, он подойдет, и все будет нормально».

Из-за болезни Первушин пропустил матч 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:1).

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