Тульский «Арсенал» будет в отпуске до 1 апреля

Футболисты тульского «Арсенала» будут находится в отпуске до 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Ранее Тинькофф чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Команда в отпуске до 1 апреля, все игроки получили план индивидуальных занятий, — цитирует пресс-службу «Арсенала» ТАСС. — Легионеры находятся в России, тестирования нет. Сегодня в клубе главный врач Александр Резепов прочитал лекцию о профилактике коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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