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Тукманов прокомментировал слухи об интересе «Торпедо» к испанским тренерам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов оценил вероятность приглашения иностранных тренеров на пост главного тренера команды.

«Смотря какие деньги будут предложены специалистам. Если стороны согласуют финансовые условия, то может быть и пойдут. У нас ведь работают иностранные специалисты. Есть ли у «Торпедо» деньги, чтобы привлечь иностранцев? Я этого не знаю, но в главных акционерах есть Московский кредитный банк. Поэтому, наверное, что-то там есть. Но давайте лучше дождемся официальной информации. Не знаю, как к этому относиться, но если это так, то дай бог. С учетом того, что команда, скорее всего, будет играть в Первой лиге, я не знаю, интересно ли это будет испанцам. Здесь я не уверен, что эта информация верна», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера московского «Торпедо» входят пять испанских специалистов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10749734-tuhmanov-prokommentiroval-sluhi-ob-interese-torpedo-k-ispanskim-treneram.html
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Александр Тукманов
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 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
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