Тренер «Спартака» Хинкель рассказал, что происходит в Германии из-за коронавируса

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» рассказал о ситуации в Германии в связи с коронавирусом. Из-за пандемии были приостановлены национальные чемпионаты.

— Что сейчас происходит в Германии из-за этой заразы? Все сидят по домам или все-таки живут обычной жизнью?

— Обычной ее трудно назвать. Жизнь протекает в довольно жестких рамках. Закрыты школы, детские сады, спортивные площадки, кино и театры. Это серьезное испытание для нашего общества, подобного на нашем веку еще не бывало. Но, как я уже говорил, самое важное — здоровье. Особенно для пожилых людей, которые в зоне особого риска.

— Ваша семья находится с вами в Москве?

— Нет, они остались в Штутгарте, поскольку трое из четверых моих детей ходят в школу в Германии. Им там все привычно, много друзей, поэтому приняли такое решение. Хорошо, что сейчас есть Skype и Facetime, можно постоянно быть на связи. Да и лететь в родной город всего три часа, так что особых проблем не возникало. С карантином, конечно, сложнее, но надеюсь ситуация нормализуется в скором времени. Свои трудности есть у каждого.

Андреас Хинкель: «Ситуация с коронавирусом требовала экстраординарных решений»