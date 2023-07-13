Тренер сборной России Кафанов сравнил Акинфеева с Яшиным и Дасаевым
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева одним из трех лучших вратарей в истории советского и российского футбола.
Он сравнил его с Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.
«В России и СССР было много отличных вратарей. Но был Лев Яшин. Лучший голкипер мира. Потом — Ринат Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира.
Третья такая фигура — Игорь Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева одним из трех лучших вратарей в истории советского и российского футбола», — заявил Кафанов.
В составе ЦСКА Акинфеев играет с 2003 года. Сезон-2023/24 станет 21-м для него в основной команде армейцев. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок, а также в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.
В сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -