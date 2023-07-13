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Тренер сборной России Кафанов сравнил Акинфеева с Яшиным и Дасаевым

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева одним из трех лучших вратарей в истории советского и российского футбола.

Он сравнил его с Ринатом Дасаевым и Львом Яшиным.

«В России и СССР было много отличных вратарей. Но был Лев Яшин. Лучший голкипер мира. Потом — Ринат Дасаев, которого тоже признавали лучшим голкипером мира.

Третья такая фигура — Игорь Акинфеев. Лучшие вратари нашей школы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева одним из трех лучших вратарей в истории советского и российского футбола», — заявил Кафанов.

В составе ЦСКА Акинфеев играет с 2003 года. Сезон-2023/24 станет 21-м для него в основной команде армейцев. За это время вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок, а также в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

В сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год.

Игорь Акинфеев
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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