Кафанов: «Первые полтора месяца выходил на тренировку в «Ростове» и не знал, куда себя деть»
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что изначально приходил в клуб на должность старшего тренера.
«Арташес Владимирович [Арутюнянц, президент «Ростова»] позвал в команду на должность старшего тренера. Первые полтора месяца выходил на тренировку и не знал, куда себя деть и где я должен находиться. На одной половине Валерий Георгиевич тренирует полевых, на другой Александр Гутеев — вратарей. Но через полтора месяца после поражения от «Уфы» Владимирович вызвал меня и сказал, что хочет, чтобы я работал с вратарями. А Гутеев будет мне помогать», — цитирует Кафанова Sport24.
6 марта 2019 года специалист заключил соглашение с «Ростовом» в должности старшего тренера. 26 июля 2021 года он по совместительству вошел в тренерский штаб сборной России, который возглавил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
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15
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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