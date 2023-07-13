Кафанов: «Первые полтора месяца выходил на тренировку в «Ростове» и не знал, куда себя деть»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что изначально приходил в клуб на должность старшего тренера.

«Арташес Владимирович [Арутюнянц, президент «Ростова»] позвал в команду на должность старшего тренера. Первые полтора месяца выходил на тренировку и не знал, куда себя деть и где я должен находиться. На одной половине Валерий Георгиевич тренирует полевых, на другой Александр Гутеев — вратарей. Но через полтора месяца после поражения от «Уфы» Владимирович вызвал меня и сказал, что хочет, чтобы я работал с вратарями. А Гутеев будет мне помогать», — цитирует Кафанова Sport24.