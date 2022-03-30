Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, сообщил, что бразилец вернулся в Россию после паузы на матчи сборных.

«Вендел уже вернулся в Россию. У него все хорошо, тренируется с командой», — цитирует агента Sport24.

В матче 21-го тура против «Крыльев Советов» (1:1) Вендел получил красную карточку, которая не позволила ему сыграть в следующей встрече с «Арсеналом» (3:0). 17 марта футболист улетел на родину.