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Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Роман Шишов
Корреспондент
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Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, сообщил, что бразилец вернулся в Россию после паузы на матчи сборных.

«Вендел уже вернулся в Россию. У него все хорошо, тренируется с командой», — цитирует агента Sport24.

В матче 21-го тура против «Крыльев Советов» (1:1) Вендел получил красную карточку, которая не позволила ему сыграть в следующей встрече с «Арсеналом» (3:0). 17 марта футболист улетел на родину.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-03-30-vendel-vernulsya-v-raspolozheniye-zenita
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
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