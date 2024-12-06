«Торпедо» намерено арендовать у «Спартака» Зорина с правом выкупа

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, черно-белые намерены арендовать 20-летнего россиянина с последующей возможностью выкупа. Вопрос об аренде будет решаться в январе в зависимости от того, кто будет принимать решения в «Торпедо» и произойдут ли изменения в руководстве клуба.

В текущем сезоне Зорин провел 10 матчей за «Спартак», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.