«Торпедо» намерено арендовать у «Спартака» Зорина с правом выкупа
Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин может продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, черно-белые намерены арендовать 20-летнего россиянина с последующей возможностью выкупа. Вопрос об аренде будет решаться в январе в зависимости от того, кто будет принимать решения в «Торпедо» и произойдут ли изменения в руководстве клуба.
В текущем сезоне Зорин провел 10 матчей за «Спартак», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Источник: Metaratings
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|14:00
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|- : -
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|16:30
|
Зенит – Акрон
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|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
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|
Динамо Мх – Рубин
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|8.12
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|8.12
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|8.12
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|
Ахмат – Оренбург
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|8.12
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Манфред Угальде
Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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|
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Мирлинд Даку
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Маркус Вендел
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