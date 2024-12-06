Ледяхов: «В чемпионской гонке сто долларов поставил бы на «Зенит»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России, бывший главный тренер «Ахмата» и «Балтики» Игорь Ледяхов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом в чемпионской гонке РПЛ.

— Были бы у вас лишние сто долларов — на кого бы поставили в чемпионской гонке?

— На «Зенит». Да, «Краснодар» 16 туров шел без поражений, а «Спартак» одержал пять побед подряд и показывает классный футбол. Но в распоряжении Семака практически два состава. Если вдруг сломаются Кордоба и Сперцян, равноценной замены им нет. Это относится и к Угальде с Барко.

В Питере же такая скамейка, что до последнего тура там спокойно справлялись без Глушенкова, Вендела и Латышонка. А домашнее поражение от Самары — несчастный случай. Когда футболисты видят, что в лиге сильнее всех, в какой-то момент сами себя убаюкивают. Осечка с «Крыльями» — из этой серии. Ничего, встряхнутся, сделают выводы и пойдут за очередным титулом.