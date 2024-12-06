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Луценко: «Хочется надеяться, что при проблемах Тюкавин не станет искать новый клуб»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко оценил игру форварда бело-голубых Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Надо не забывать, что возраст нестабильный. Держать такую же планку в первом, втором, третьем сезонах очень тяжело. Может быть синдром второго сезона. Не командный, а лично его. Был такой всплеск. После него бывает опустошение, когда не сразу входишь в сезон, и результативность от этого падает.

Хочется надеяться на добрую сказку, что человек посмотрит на себя и окружающих, где он находится, и при проблемах не станет искать новый клуб, а будет искать мотивацию в себе, чтобы в «Динамо» опять стать тем игроком, которого хочет видеть общественность. Я бы не хотел верить, что у Тюкавина в голове такой момент: «Мне здесь тяжело, надо что-то менять», — цитирует «РБ Спорт» Луценко.

В этом сезоне 22-летний форвард сыграл за клуб в 20 матчах во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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