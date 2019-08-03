Томас Цорн: "Вдесятером "Спартак" играл лучше, чем в полном составе"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) и отметил, что команда хорошо ответила на удаление. По его словам, к матчу с ЦСКА трансферная кампания клуба завершится.

– Шюррле? Видно, что он не на сто процентов готов. Однако выступил он достойно. При первом касании мяча было видно, как он обыграл защитника и побежал в сторону ворот. Не получилось, но думаю, что от него можно еще многого ожидать.

– Приятно было видеть, что новичок хочет проявить себя с первых минут?

– Ну конечно. За это мы его и подписывали. Команда строится, и от всех игроков, которых мы подтягиваем, мы ожидаем, чтобы они были активны и делали результат.

– Как обстоят дела с Гусом Тилем?

– Все заметили, что он посетил сегодня матч. Его засветили. С Гусом все хорошо. Он только что посетил команду в раздевалке, познакомился с тренером, что тоже важно. Ждите официального объявления.

– Как оцените трансферную кампанию?

– Она очень активная и бурная. "Спартак" столько никогда не продавал. И за последнее время столько не покупал. Мы меняем полностью команду. Трансферная кампания еще не завершилась. К матчу с ЦСКА, думаю, она завершится.

– С какими эмоциями смотрели за игрой?

– Если честно, то напряженно после удаления. Команда хорошо справилась с ситуацией. В каких-то моментах играла даже лучше вдесятером, чем в полном составе. Собрались, но я рад, что команда все-таки сохранила очко.

– Как Понсе отреагировал?

– Конечно, это не легкий момент для каждого игрока. Понсе расстроен, это понятно. Я с ним немного пообщался. Сказал ему, что все будет нормально. Бывает.



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