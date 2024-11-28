Точилин объяснил спад Тюкавина в нынешнем сезоне

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» прокомментировал нынешнюю форму нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Константин все еще достаточно молодой и довольно часто происходит так, что у не самых опытных футболистов после удачного сезона происходит спад. А смотря на Тюкавина, мы видим, что у него случился спад лишь в результативности. Да, он стал меньше забивать, но его влияние на игру команды все также остается на достаточно высоком уровне. К сожалению, в этом сезоне ему явно не хватает везения и, возможно, устойчивости в психологическом плане. Сейчас ему очень нужно забить как можно быстрее, и после этого, я уверен, у него пойдет также как и в прошлом сезоне», — сказал Точилин «СЭ».

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел 18 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.

Денис Сафронов