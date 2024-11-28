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Обляков рассказал, как проходит адаптация Пьянича в ЦСКА

Даниил Аршавский
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился мнением о перешедшем в состав армейцев боснийском хавбеке Миралеме Пьяниче.

«Миралем Пьянич — сильный игрок, который играл в командах топ-чемпионатов. Думаю, всем заметны его сильные качества, его работу с мячом. Если на тренировке в упражнениях ребята немного перебарщивают, суетятся, то он просто говорит действовать спокойнее. Некоторые его качества хочется перенять — например, то, как он видит игру», — цитирует Облякова ТАСС.

34-летний босниец присоединился к ЦСКА 26 сентября 2024 года, подписав контракт до 26 сентября 2025 года. В текущем сезоне Пьянич отметился одной результативной передачей за 9 встреч во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Иван Обляков
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
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 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
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 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
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 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
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 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
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