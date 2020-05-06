Тимощук рассказал, чего ему не хватает на карантине

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в эфире YouTube-канала «Спорта День за днем» отметил, что ему не хватает человеческого общения в связи с карантином из-за коронавируса.

— Чего вам сейчас не хватает на карантине?

— Человеческого общения. Адреналина, который дают матчи. Подготовка, сама игра... Хочется выйти в город, подышать, погулять, встретиться с друзьями.

— И что сделаете, как только все ограничения снимут?

— Вот и пройдусь. Спокойно. По набережной. Посмотрю на людей. Воздухом подышу. Сейчас даже если по делам редко выходишь, все равно чувствуешь ограничения, опасения, психологический барьер. Переживаешь не то, что за себя, а за родных, близких, за родителей, которые в зоне риска. Хочется, чтобы все это закончилась и, насколько это возможно, закончилось благополучно.