РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тимощук рассказал, чего ему не хватает на карантине

03:46
Теги:

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в эфире YouTube-канала «Спорта День за днем» отметил, что ему не хватает человеческого общения в связи с карантином из-за коронавируса.

— Чего вам сейчас не хватает на карантине?

— Человеческого общения. Адреналина, который дают матчи. Подготовка, сама игра... Хочется выйти в город, подышать, погулять, встретиться с друзьями.

— И что сделаете, как только все ограничения снимут?

— Вот и пройдусь. Спокойно. По набережной. Посмотрю на людей. Воздухом подышу. Сейчас даже если по делам редко выходишь, все равно чувствуешь ограничения, опасения, психологический барьер. Переживаешь не то, что за себя, а за родных, близких, за родителей, которые в зоне риска. Хочется, чтобы все это закончилась и, насколько это возможно, закончилось благополучно.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир