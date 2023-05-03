В «Локомотиве» рассказали о ходе восстановления Пиняева

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос корреспондента «СЭ» о том, на каком этапе находится восстановление полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

«Игрок продолжает планомерное восстановление к выходу в общую группу для подготовки к играм», — сообщили «СЭ» в клубе.

18-летний Пиняев пропустил матч 25-го тура РПЛ против «Химок» (5:1), который состоялся 30 апреля.

Игра 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» пройдет 8 мая.