Тихонов не ждет голов от «Балтики» в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура РПЛ лиги между «Балтикой» и «Краснодаром».

«Краснодар» сейчас — одна из самых стабильных команд в России, поэтому я не жду здесь никаких сенсаций от «Балтики». Вряд ли калининградцы позволят сопернику устроить разгром на своем же поле, все-таки защита у них работает неплохо, однако «быки» не забивают меньше двух голов уже три матча подряд. Думаю, здесь тоже смогут отличиться один-два раза. От «Балтики» при определенном везении тоже может быть гол, но все же склоняюсь к тому, что хозяева не забьют», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Балтика» — «Краснодар» пройдет 21 октября. Начало — в 19:00 мск.