Тетрадзе о Тюкавине: «Он себя может проявить еще лучше, его прогресс виден»

Экс-игрок сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Тюкавин свою стоимость игрой доказывает. 12 миллионов — нормальная цена. Я слежу за Костей, он в хорошей форме. Думаю, он себя может проявить еще лучше, его прогресс виден. Если бы у меня были деньги, я бы такого нападающего с удовольствием купил. У него большое будущее», — цитирует Тетрадзе Legalbet.

В нынешнем сезоне счету 21-летнего Тюкавина 10 забитых мячей и 9 результативных передач в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

На данный момент московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 20 турах.