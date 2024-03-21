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21 марта, 21:30

Тетрадзе о Тюкавине: «Он себя может проявить еще лучше, его прогресс виден»

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Экс-игрок сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Тюкавин свою стоимость игрой доказывает. 12 миллионов — нормальная цена. Я слежу за Костей, он в хорошей форме. Думаю, он себя может проявить еще лучше, его прогресс виден. Если бы у меня были деньги, я бы такого нападающего с удовольствием купил. У него большое будущее», — цитирует Тетрадзе Legalbet.

В нынешнем сезоне счету 21-летнего Тюкавина 10 забитых мячей и 9 результативных передач в 26 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

На данный момент московский клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 20 турах.

Источник: Legalbet
Омари Тетрадзе
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

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Оренбург

 18 1 5
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