Тедеско обратился к болельщикам в связи с распространением коронавируса

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса и приостановкой европейских чемпионатов.

— Ситуация очень непростая, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «Вконтакте». — Она коснулась всего мира. Все футбольная система ощутила влияние. Я считаю, что надо сохранять спокойствие. И все будет хорошо. Я вижу, что люди делают, чтобы победить этот кризис.

Футбол занимает очень важную часть нашей жизни. Но есть вещи, которые нам гораздо важнее. И нам нужно принять эту ситуацию. Мы провели прекрасные сборы. Отлично подготовились. Как следствие, у нас пошли неплохие результаты. Но что случилось, то случилось. Нужно просто смириться.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 669 312 человек. Умерших — 30 982, выздоровевших — 142 100. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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