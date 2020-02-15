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Тедеско не знает об интересе «Герты»

18:59
Домеников Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Домеников Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Источник «СЭ» из окружения главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско опроверг информацию сайта Sportwetten24 о том, что 34-летний специалист может летом возглавить «Герту» и не счастлив в России. По словам источника, немецкий сайт не является авторитетным, а опубликованная информация — исключительно плод воображения журналиста.

Сегодня «СЭ» опубликовал перевод интервью Тедеско журналу Socrates, который вчера вышел в Германии в печатной версии. В нем главный тренер красно-белых в очередной раз подчеркнул, что абсолютно комфортно чувствует себя в Москве, а все его мысли связаны со «Спартаком». (Константин Алексеев)

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