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Тимощук считает, что трудно сравнивать титулы «Зенита» 1984 и 2007 года

Алексей Михайлов
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Бывший капитан «Зенита» Анатолий Тимощук на открытой студии клуба и «Радио Зенит» в петербургском Доме книги вспомнил первое чемпионство петербургской команды в новейшей истории России.

«Зенит» стал чемпионом страны по итогам сезона-2007. Это стало первой победой клуба в национальном чемпионате с 1984 года.

— Мы знали о том, что долго не побеждали. 23 года для футбола — это большой срок. Все надеялись и верили в то, что создастся команда, которая сможет добиться такого успеха во второй раз и в дальнейшем идти к чемпионским званиям как можно чаще. Действительно, матч был сложный, хотя и выездной, но мы достойно его провели. С большим накалом, с большими проблемами в плане голов, но мы смогли все-таки забить этот настолько нужный мяч. Когда вернулись, болельщики встречали нас, и в аэропорту было все организовано, мы ездили с кубком.

Я думаю, что тяжело сравнивать чемпионаты [1984 и 2007 годов]. Но мне кажется, что в 1984 году конкуренция и уровень команд были достаточно серьезными, — передает слова Тимощука корреспондент «СЭ».

«Зенит» завоевал титул в матче против раменского «Сатурна» (1:0), который состоялся 11 ноября 2007 года в рамках 30-го тура чемпионата России.

Анатолий Тимощук
ФК Зенит
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