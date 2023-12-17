Ташуев рассказал, почему Калинин отказался выходить на замену

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев вспомнил эпизод матча 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1), в котором защитник воронежцев Игорь Калинин отказался выходить на замену.

— Впервые в своей в карьере столкнулись с тем, что игрок отказался выходить на замену? Речь о защитнике Калинине в матче с «Оренбургом».

— Когда шли последние минуты матча, мы с тренерами думали, кого выпустить — Суслова или Калинина. Решили, что должен сыграть Калинин. Потом смотрю — переодевается Суслов. Ну хорошо. Мы вели 2:1. Я в тот момент даже не знал, что Игорь отказался выходить на поле. Если бы был в курсе, наверное, уже тогда повел бы себя по-другому... Мне уже потом рассказали. Не знаю... Видимо, Калинин не совладал с эмоциями. С нервами.

— Посчитал, что не солидно выходить в концовке?

— Он опытный футболист. Наверное, посчитал, что не должен выходить на пару минут, хотел большего игрового времени. Но мы же не враги сами себе, оцениваем, кто лучше готов.

Это, конечно, было неправильно со стороны Калинина! По отношению к тренеру, к команде, к ребятам. Но надо отдать ему должное. Он все быстро понял, принес всем извинения. Сейчас хорошо работает. Не парится: играет он или нет. Его пока еще немного мучает травма. Сейчас полетит в Сербию, немного подлечится. Мне кажется, вся эта ситуация пойдет на пользу в первую очередь ему самому.