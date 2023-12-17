Ташуев объяснил, почему «Факел» играет в четыре защитника
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» объяснил изменения в тактических схемах команды в последних матчах чемпионата России. Также специалист отметил прогресс некоторых футболистов воронежского клуба.
— Почему в «Факеле» сразу перешли на схему в четыре защитника, а через два тура решили играть не в одного, а в двух нападающих?
— Схема с четырьмя защитниками мне хорошо знакома. В том же «Ахмате» так играли. Да, менять схему по ходу сезона, наверное, рискованно, но я знал на что шел. На бумаге кажется, что система игры с тремя центральными более надежная. Но посмотрите на показатели «Факела» сейчас. Меньше нас пропустили только «Краснодар» (14), «Пари НН» (16) и «Зенит» (17. У «Факела» — 19 пропущенных). Наши наработки помогают надежнее играть сзади. Ну и я всегда говорю, что вся команда должна защищаться. Первыми сдерживающими, амортизирующими игроками являются нападающими, которые позволяют остальным вовремя вернуться на свои позиции.
— Можете объяснить несколько своих неожиданных решений по составу? Например, почему переместили в центр обороны опорника Менделя?
— В принципе, он и до меня, кажется, в одном матче уже играл на этой позиции. А перед встречей с «Уралом» мы столкнулись с кадровыми проблемами. Кто-то был травмирован, кто-то только-только восстановился. Так что эта мера была скорее вынужденной.
— Но она сработала.
— Ну да. Он сыграл неплохо. Вообще у опорника и центрального защитника функционал довольно похожий. Андрей быстро перестроился.
— Почему поменяли флангами Альшина и Магаля?
— Вообще изначально рассматривал Магаля в качестве защитника. Но в тренировках познакомился с ним лучше, увидел его возможности, предложил попробовать его использовать ближе к атаке. Он мобильный, у него начало получаться впереди.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5