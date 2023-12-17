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Сегодня, 10:05

Ташуев объяснил, почему «Факел» играет в четыре защитника

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Ташуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» объяснил изменения в тактических схемах команды в последних матчах чемпионата России. Также специалист отметил прогресс некоторых футболистов воронежского клуба.

— Почему в «Факеле» сразу перешли на схему в четыре защитника, а через два тура решили играть не в одного, а в двух нападающих?

— Схема с четырьмя защитниками мне хорошо знакома. В том же «Ахмате» так играли. Да, менять схему по ходу сезона, наверное, рискованно, но я знал на что шел. На бумаге кажется, что система игры с тремя центральными более надежная. Но посмотрите на показатели «Факела» сейчас. Меньше нас пропустили только «Краснодар» (14), «Пари НН» (16) и «Зенит» (17. У «Факела» — 19 пропущенных). Наши наработки помогают надежнее играть сзади. Ну и я всегда говорю, что вся команда должна защищаться. Первыми сдерживающими, амортизирующими игроками являются нападающими, которые позволяют остальным вовремя вернуться на свои позиции.

— Можете объяснить несколько своих неожиданных решений по составу? Например, почему переместили в центр обороны опорника Менделя?

— В принципе, он и до меня, кажется, в одном матче уже играл на этой позиции. А перед встречей с «Уралом» мы столкнулись с кадровыми проблемами. Кто-то был травмирован, кто-то только-только восстановился. Так что эта мера была скорее вынужденной.

— Но она сработала.

— Ну да. Он сыграл неплохо. Вообще у опорника и центрального защитника функционал довольно похожий. Андрей быстро перестроился.

— Почему поменяли флангами Альшина и Магаля?

— Вообще изначально рассматривал Магаля в качестве защитника. Но в тренировках познакомился с ним лучше, увидел его возможности, предложил попробовать его использовать ближе к атаке. Он мобильный, у него начало получаться впереди.

Сергей Ташуев. «С 11 россиянами в составе «Факел» не проигрывает клубам-миллионерам». Ташуев — о прогрессе команды, пенальти в ворота «Динамо» и системе «весна-осень»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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