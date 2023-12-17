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Ташуев о пенальти в ворота «Динамо»: «Бальбуэна сыграл неосторожно. Кто виноват?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» прокомментировал пенальти, назначенный в ворота «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

— Нельзя не спросить про пенальти в ворота «Динамо». Судейские эксперты считают, что арбитр Шафеев серьезно ошибся (разговор с Ташуевым состоялся до решения ЭСК, которая поддержала рефери. — Прим. «СЭ»).

— В нашем чемпионате порой ставят пенальти гораздо менее очевидные! Сейчас уже точно матч не вспомню, но один игрок выпрыгивал, находясь спиной к сопернику, расставил руки и кончиком пальца попал оппоненту по носу. Судья показал на «точку», объяснив это фолом по неосторожности.

&laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Факел» — «Динамо»: странный пенальти в Воронеже. Бальбуэна не ударил Менделя рукой

— Думаете, эта формулировка подходит и к эпизоду с участием Бальбуэны и Менделя?

— Оба игрока боролись за позицию. Последовал удар в лицо. Динамовец сыграл неосторожно. Ну и кто виноват?

— То есть, по-вашему мнению, у Шафеева были основания поставить такой пенальти?

— Понимаете, если бы это был единичный случай, то еще можно было бы поспорить. А когда таких пенальти — штук 15 за сезон... Так же тоже нельзя: кому ты ставишь 11-метровый, кому-то — нет. Должна быть единая трактовка. Нужно отдать должное «Динамо», которое не возмущалось. Я вообще стараюсь философски относиться к подобным вещам. Говорят, что пенальти в ворота «Динамо» легковесный? А вспомните начало сезона, когда я еще работал в «Ахмате». Матч с ЦСКА — 5 пенальти! 5! А ведь первый 11-метровый, который и повлиял на ход той игры, — явно ошибочный. Ничего там не было! Так еще и футболиста у нас удалили — Быстрова. Безбородов и ВАР не разглядели. Ну что поделать, бывает.

Сергей Ташуев. «С 11 россиянами в составе «Факел» не проигрывает клубам-миллионерам». Ташуев — о прогрессе команды, пенальти в ворота «Динамо» и системе «весна-осень»

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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