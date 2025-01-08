Тарханов заявил, что Пьянич пришел в ЦСКА неготовым

Футбольный тренер Александр Тарханов рассказал о будущем полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

«Думаю, Пьянич пришел в ЦСКА неготовым, разобранным, не в своей форме. К тому же нужно адаптироваться к определенному чемпионату, каким бы мастером ты ни был. В любом случае его уровень видно невооруженным глазом — по движениям, передачам, мышлению заметно, что это высококлассный игрок. Весной Миралем сможет полностью показать себя, потому что пройдет сборы с командой», — сказал Тарханов «РБ Спорт».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав контракт по схеме «1+1». В сезоне-2024/25 34-летний босниец провел за армейцев 11 матчей и отметился одной результативной передачей.