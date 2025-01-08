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Тарханов заявил, что Пьянич пришел в ЦСКА неготовым

Камила Абдурахманова
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Футбольный тренер Александр Тарханов рассказал о будущем полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

«Думаю, Пьянич пришел в ЦСКА неготовым, разобранным, не в своей форме. К тому же нужно адаптироваться к определенному чемпионату, каким бы мастером ты ни был. В любом случае его уровень видно невооруженным глазом — по движениям, передачам, мышлению заметно, что это высококлассный игрок. Весной Миралем сможет полностью показать себя, потому что пройдет сборы с командой», — сказал Тарханов «РБ Спорт».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав контракт по схеме «1+1». В сезоне-2024/25 34-летний босниец провел за армейцев 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Миралем Пьянич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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Зенит – ЦСКА
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