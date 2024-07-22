Дьяков: «Спартак» — явно не конкурент «Зениту»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков оценил перспективы «Спартака» в чемпионате России-2024/25.

В воскресенье, 21 июля красно-белые уступили «Оренбургу» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«Не понятно пока, чего ждать от «Спартака», в какой футбол он будет играть. Мне кажется, надо было делать гораздо больше трансферов. Возможно, они в режиме ожидания. Не надо после первой игры, как у нас любят, поливать сразу грязью команду, уничтожать «Спартак» всеми нехорошими словами. Давайте подождем второй, третий тур. Может, что-то изменится.

От «Спартака» всегда завышенные ожидания за счет того, что это народная команда, все помнят чемпионства в 90-е годы. Я бы не стал называть «Спартак» разочарованием, потому что не жду от них борьбы за чемпионство. Да, они за счет своего статуса и имени клуба всегда должны бороться за самые высокие места. Но на сегодняшний день «Спартак» явно не конкурент «Зениту», мне так кажется», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Химок». Матч состоится 28 июля.