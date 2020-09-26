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«Тамбов» — «Спартак»: Панин пожалел Джикию

15:16
Георгий Джикия и Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Георгий Джикия и Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
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На 15-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» ошибся арбитр Игорь Панин, не наказавший предупреждением защитника красно-белых Георгия Джикию, который грубо сыграл сзади в подкате против соперника.

Эпизод произошел «под» вторым ассистентом Романом Милюченко. Возможно, сам судья не видел всех деталей единоборства, получил разъяснение от помощника и ограничился только назначением штрафного удара. (Александр Бобров)

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