На 15-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Спартак» ошибся арбитр Игорь Панин, не наказавший предупреждением защитника красно-белых Георгия Джикию, который грубо сыграл сзади в подкате против соперника.

Эпизод произошел «под» вторым ассистентом Романом Милюченко. Возможно, сам судья не видел всех деталей единоборства, получил разъяснение от помощника и ограничился только назначением штрафного удара. (Александр Бобров)