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«Тамбов» — «Спартак»: Кокорин впервые в старте красно-белых на матч чемпионата

12:51
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Стали известны составы «Тамбова» и «Спартака» на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ.

У красно-белых впервые после дерби против ЦСКА (1:3) появится защитник Самюэль Жиго. Также, нападающий Александр Кокорин впервые выйдет на поле в составе «Спартака» с первых минут в рамках матча чемпионата России.

«Тамбов»: Чагров, Таказов, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Килин, Балашов, Обухов, Панченко

Запасные: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Головня, Карасев, Кабахидзе, Костюков, Онугха.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Кокорин, Ларссон

Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Соболев, Понсе.

Матч состоится сегодня, 26 сентября, начало — в 14.00 (мск).

Тамбов — Спартак

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