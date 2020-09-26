«Спартак» увеличил преимущество в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» в Саранске. Бразилец Айртон сделал дубль на 84-й минуте — 2:0.

Второй гол получился необычным: Айртон с левой ноги забросил мяч в левый от себя угол с линии штрафной. При этом в этой ситуации решение защитника было больше похоже на попытку сыграть на опережение и не дать сопернику убежать в контратаку.

Айртон открыл счет на 75-й минуте. Для защитника это первые голы в чемпионате России.

Трансляция матча «Тамбов» — «Спартак»