Айртон сделал дубль в матче «Тамбов» — «Спартак». Мяч получился необычным
15:45
«Спартак» увеличил преимущество в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» в Саранске. Бразилец Айртон сделал дубль на 84-й минуте — 2:0.
Второй гол получился необычным: Айртон с левой ноги забросил мяч в левый от себя угол с линии штрафной. При этом в этой ситуации решение защитника было больше похоже на попытку сыграть на опережение и не дать сопернику убежать в контратаку.
? Айртон впервые в карьере делает дубль— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2020
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Айртон открыл счет на 75-й минуте. Для защитника это первые голы в чемпионате России.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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