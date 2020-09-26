РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Айртон сделал дубль в матче «Тамбов» — «Спартак». Мяч получился необычным

15:45
Айртон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Айртон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» увеличил преимущество в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» в Саранске. Бразилец Айртон сделал дубль на 84-й минуте — 2:0.

Второй гол получился необычным: Айртон с левой ноги забросил мяч в левый от себя угол с линии штрафной. При этом в этой ситуации решение защитника было больше похоже на попытку сыграть на опережение и не дать сопернику убежать в контратаку.

Айртон открыл счет на 75-й минуте. Для защитника это первые голы в чемпионате России.

Трансляция матча «Тамбов» — «Спартак»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир