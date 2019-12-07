«Тамбов» разгромил «Оренбург»

«Тамбов» в матче 19-го тура чемпионата России разгромил «Оренбург» со счетом 3:0. Встреча прошла на «Мордовия Арене» в Саранске.

Голы забили Владимир Обухов и Антон Килин. Еще один мяч был засчитан как автогол Уроша Радаковича.

На 52-й минуте с поля за подкат и вторую желтую карточку был удален защитник гостей Георгий Зотов.

«Тамбов» поднялся на 11-е место в таблице. «Оренбург» идет 13-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

«Тамбов» — «Оренбург» — 3:0 (0:0)

Голы: Радакович, 51 — в свои ворота (1:0). Обухов, 65 (2:0). Килин, 82 (3:0).

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 86), Осипенко, Грицаенко, Килин, Костюков (Чернышов, 83), Карасев, Тетрашвили (Чуперка, 86), Мелкадзе, Обухов.

«Оренбург»: Климович, Терехов, Радакович, Афонин, Малых, Рогич, Мишкич, Зотов, Шкофлек (Фамейе, 46), Кулишев (Чуканов, 84), Рикарду Алвеш (Черных, 70).

Предупреждения: Зотов, 37. Шкофлек, 43. Рогич, 47. Мишкич, 67. Мелкадзе, 88.

Удаление: Зотов, 52 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Гаврилин (Владимир).

7 декабря. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».