«Тамбов» принимает в Саранске «Локомотив» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Мордовия Арена».

На 29-й минуте матча счет открыл полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк, точно пробив с 25 метров. Спустя четыре минуты в свои ворота мяч срезал защитник хозяев Адессойе Ойеволе.

На 39-й минуте игры форвард «Тамбова» Владимир Обухов сократил разрыв в счете с передачи Ойеволе.

Во втором тайме, на 47-й минуте встречи полузащитник хозяев Михаил Костюков сравнял счет в матче. Спустя 9 минут гости вышли вперед усилиями Крыховяка.

29-я минута: гол Крыховяка

33-я минута: автогол Ойеволе

39-я минута: гол Обухова

47-я минута: гол Костюкова

56-я минута: второй гол Крыховяка

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».

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