РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Тамбов» — «Локомотив»: все голы матча

20:57
Теги:

«Тамбов» принимает в Саранске «Локомотив» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Мордовия Арена».

На 29-й минуте матча счет открыл полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк, точно пробив с 25 метров. Спустя четыре минуты в свои ворота мяч срезал защитник хозяев Адессойе Ойеволе.

На 39-й минуте игры форвард «Тамбова» Владимир Обухов сократил разрыв в счете с передачи Ойеволе.

Во втором тайме, на 47-й минуте встречи полузащитник хозяев Михаил Костюков сравнял счет в матче. Спустя 9 минут гости вышли вперед усилиями Крыховяка.

29-я минута: гол Крыховяка

33-я минута: автогол Ойеволе

39-я минута: гол Обухова

47-я минута: гол Костюкова

56-я минута: второй гол Крыховяка

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Тамбов — Локомотив

Опрос

проголосовало: 1373
Все опросы
Кто будет занимать второе место после 17-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир