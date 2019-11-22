«Тамбов» — «Локомотив»: все голы матча
«Тамбов» принимает в Саранске «Локомотив» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит на стадионе «Мордовия Арена».
На 29-й минуте матча счет открыл полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк, точно пробив с 25 метров. Спустя четыре минуты в свои ворота мяч срезал защитник хозяев Адессойе Ойеволе.
На 39-й минуте игры форвард «Тамбова» Владимир Обухов сократил разрыв в счете с передачи Ойеволе.
Во втором тайме, на 47-й минуте встречи полузащитник хозяев Михаил Костюков сравнял счет в матче. Спустя 9 минут гости вышли вперед усилиями Крыховяка.
29-я минута: гол Крыховяка
? Седьмой гол Крыховяка в текущем сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 22, 2019
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33-я минута: автогол Ойеволе
? Второй гол железнодорожников в сегодняшнем матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 22, 2019
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39-я минута: гол Обухова
? Владимир Обухов откликнулся на передачу Ойеволе и отыграл один мяч.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 22, 2019
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47-я минута: гол Костюкова
? Михаил Костюков в самом начале второго тайма делает счёт равным!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 22, 2019
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56-я минута: второй гол Крыховяка
?? Гжегож Крыховяк оформляет дубль в сегодняшней встрече.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 22, 2019
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».
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