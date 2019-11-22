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«Тамбов» — «Локомотив»: судьи помогли «Локо»?

21:40
«Тамбов» — «Локомотив». «Тамбов» — «Локомотив». «Тамбов» — «Локомотив».
«Тамбов» — «Локомотив».
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На 66-й минуте матча 17-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» (2:3) арбитр Павел Кукуян с некоторой задержкой принял решение об отмене взятия ворот гостей, чем вызвал бурное недовольство тамбовских футболистов. Правильно ли поступил судья?

В том эпизоде голу Адесойе Ойеволе предшествовало следующее: полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка коснулся мяча головой, скинув его в направлении Максима Осипенко, находившегося в момент паса за линией офсайда. Тот попытался переправить мяч в ворота и активно участвовал в игре, мешая вратарю Гильерме.

Первый ассистент Дмитрий Жвакин правильно зафиксировал положение «вне игры». Но, если верить телекомментаторам, сделал это с задержкой. Потому на поле и возникла конфликтная ситуация. (Александр Бобров)

Тамбов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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