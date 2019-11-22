«Тамбов» — «Локомотив»: Обухов сократил разницу в счете
20:12
Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов забил гол в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Для 27-летнего Обухова этот гол стал четвертым в текущем сезоне РПЛ.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей
Опрос
проголосовало: 1373Все опросы
Кто будет занимать второе место после 17-го тура РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...