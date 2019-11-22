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«Тамбов» — «Локомотив»: Обухов сократил разницу в счете

20:12
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Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов забил гол в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Для 27-летнего Обухова этот гол стал четвертым в текущем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Тамбов» — «Локомотив».

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Тамбов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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