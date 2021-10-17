Сарвели: «Победу «Крыльев» над «Уралом» хочу посвятить своему папе»
Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели посвятил победу в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ над «Уралом» (2:0) своему отцу.
Сегодня, 17 октября, в России впервые празднуется «День отца».
«Сегодня празднуется «День отца», поэтому победу «Крыльев» над «Уралом» я хотел бы посвятить своему папе», — скахал Сарвели в эфире «Матч Премьер».
В этой встрече Сарвели забил два гола на 36-й и 50-й минутах.
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