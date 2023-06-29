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Семшов надеется, что Личка стабилизирует игру Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов предположил, сможет ли новый главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка вывести полузащитника Арсена Захаряна на новый уровень.

«В прошедшем сезоне у нас были большие ожидания от Захаряна, пели много дифирамб Арсену. Ему нужна стабильность. Первый сезон он провел великолепно, а во втором менее ярко выступил. Нужно, чтобы Захарян показывал стабильный уровень. В прессе надо сдержаннее писать о том или ином футболисте, который ярко о себе заявляет. Мы его поднимаем до высокого уровня, а у футболиста бывают разные причины, по которым не идет игра. Потом начинаем его принижать. Надеюсь, Личка стабилизирует игру Захаряна», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-nadeyus-lichka-stabiliziruet-igru-zaharyana/
Арсен Захарян
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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