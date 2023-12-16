Сычев — о спаде Пиняева: «Это нормальная ситуация, на Сергея выпала большая нагрузка»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев высказался о спаде в игре полузащитника московской команды Сергея Пиняева.

«Я думаю, это нормальная ситуация. На Сергея выпала большая нагрузка. Он неплохо выступил, все его рассматривают как игрока основного состава, но ему 19 лет. Он приобретет некую стабильность, потому что он еще игрок сборной России, где-то может не хватать силенок. У него все будет хорошо. Пиняев себя покажет во второй части сезона РПЛ, главное, чтобы было без травм», — цитирует Сычева Metaratings.ru.

В текущем сезоне Пиняев провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 5 результативными передачами. Он перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в конце декабря 2022 года.