Супруга Кокорина Дарья Валитова не приехала в Мосгорсуд на заседание по апелляции

Жена форварда "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова не приехала в Мосгорсуд на заседание по апелляции на решение Пресненского суда. До этого она ходила практически на все заседания в Пресненском суде.

Отметим, что супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана присутствуеи в здании суда.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил за хулиганство и побои Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, Кокорина и его брата Кирилла – к 1 году и 6 месяцам колонии.

При этом суд не нашел в их действиях предварительного сговора и исключил данный квалифицирующий признак из обвинения. Осужденные остаются в СИЗО до момента вступления приговора в силу.

Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Live!