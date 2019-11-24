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Сумасшедший гол Влашича принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

20:54
24 ноября. Москва. ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:0. 74-я минута. Радость Николы Влашича. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. Москва. ЦСКА — «Крылья Советов» — 1:0. 74-я минута. Радость Николы Влашича. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА в домашнем матче 17-го тура чемпионата России обыграл «Крылья Советов» (1:0). Победу армейцам принес сумасшедший удар Николы Влашича.

Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на эту игру, командой руководил Сергей Овчинников.

ЦСКА (33 очка) поднялся с пятой на третью строчку — столько же очков у «Краснодара», отставание от «Локомотива» — 1 балл.

«Крылья Советов» (18 очков) расположились на 12-м месте в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

17-й тур

ЦСКА — «Крылья Советов» (Самара) — 1:0 (0:0)

Гол: Влашич, 74.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович (Бийол, 81), Обляков, Влашич, Сигурдссон (Дзагоев, 58), Кучаев (Ахметов, 68), Чалов.

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков, Чернов, Бурлак, Полуяхтов, Гынсарь (Терехов, 78), Гацкан, Тимофеев, Радонич, Зиньковский (Кабутов, 81), Соболев (Голенков, 84).

Предупреждения: Соболев, 48. Гацкан, 56. Магнуссон, 64. Радонич, 86. Терехов, 90+2.

Судьи: Безбородов. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Карасев (Москва). Казарцев (Санкт-Петербург).

24 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Крылья Советов

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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