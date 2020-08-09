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«Сумасшедшие деньги». Газизов — о слухах про 2,5 миллиона рублей в месяц для Игнатова

08:45
Михаил Игнатов. Фото ФК «Спартак»
Михаил Игнатов. Фото ФК «Спартак»
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о переговорах по новому контракту с полузащитником Михаилом Игнатовым. В текущем сезоне чемпионата ФНЛ 20-летний футболист провел один матч и забил два мяча.

— Есть ли проблема с подписанием нового контракта? На рынке говорят, что его отец просит 2,5 миллиона рублей в месяц.

— Это сумасшедшие деньги, — сказал Газизов в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги». — Такие деньги никто не даст, конечно. Очень все адекватные и нормальные люди, представители у него адекватные. Я не вижу никаких проблем абсолютно.

Шероховатости есть в любом переговорном процессе, но, думаю, для того нам и даны голова и возможности, чтобы находить какой-то консенсус в вопросах о том, чтобы всем было более или менее нормально.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/h7R67sLUndc

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