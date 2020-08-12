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Судья матча «Спартак» — «Сочи» согласился пройти проверку на полиграфе

10:44
Алекс Крал, Джордан Ларссон и Василий Казарцев. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал, Джордан Ларссон и Василий Казарцев. Фото ФК «Спартак»
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По данным «СЭ», судья матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев принял приглашение и сегодня готов пройти проверку на детекторе лжи. Проведут ее эксперты, которые раньше уже сотрудничали с РФС.

Приглашения были отправлены вчера — и Казарцеву, и его видеоассистенту Алексею Еськову. В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру. Это дело добровольное.

Велика вероятность, что даст согласие и Еськов. Тогда он пройдет тест в ближайшие дни — в четверг или пятницу. (Александр Бобров)

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