Судья матча «Спартак» — «Сочи» согласился пройти проверку на полиграфе
10:44
По данным «СЭ», судья матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев принял приглашение и сегодня готов пройти проверку на детекторе лжи. Проведут ее эксперты, которые раньше уже сотрудничали с РФС.
Приглашения были отправлены вчера — и Казарцеву, и его видеоассистенту Алексею Еськову. В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру. Это дело добровольное.
Велика вероятность, что даст согласие и Еськов. Тогда он пройдет тест в ближайшие дни — в четверг или пятницу. (Александр Бобров)
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