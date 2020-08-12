По данным «СЭ», судья матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василий Казарцев принял приглашение и сегодня готов пройти проверку на детекторе лжи. Проведут ее эксперты, которые раньше уже сотрудничали с РФС.

Приглашения были отправлены вчера — и Казарцеву, и его видеоассистенту Алексею Еськову. В договорах арбитров с РФС нет пункта, обязывающего судью проходить подобную процедуру. Это дело добровольное.

Велика вероятность, что даст согласие и Еськов. Тогда он пройдет тест в ближайшие дни — в четверг или пятницу. (Александр Бобров)