Судьи чаще ошибаются против «Спартака» и «Зенита» и в пользу ЦСКА

По данным эксперта «СЭ», в первых 15 турах чемпионата России-2026/27 больше всего неисправленных судейских ошибок допущено в пользу ЦСКА (7) и «Ахмата» (6), а также против «Спартака» (6) и «Зенита» (5).

Лучший баланс ошибок в свою пользу и против себя у ЦСКА и «Локомотива» (по +3), худший — у «Спартака» и «Факела» (по -4). При этом воронежцы — единственная команда РПЛ, в пользу которой судьи еще ни разу не ошиблись. Ни одной неисправленной ошибки против себя не имеют «Акрон», «Динамо» и «Родина».

Если же рассматривать пять последних чемпионатов России, включая нынешний, то чаще всего арбитры ошибались в пользу «Ахмата» (43 раза) и против «Зенита» (33). У этих же клубов лучший (+23) и худший (-21) балансы соответственно. Грозненцы имеют положительный баланс во всех пяти чемпионатах, а петербуржцы — отрицательный в четырех подряд.

Любопытно, что «Спартак», несмотря на худший баланс в нынешнем сезоне, занимает второе место после «Ахмата» по суммарному показателю за пять чемпионатов (+11).

В статистике не учтены ошибки, исправленные после вмешательства видеоарбитров.