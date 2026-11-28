Скончался участник чемпионата мира 1966 года в составе сборной СССР Василий Данилов
Бывший защитник сборной СССР по футболу Василий Данилов умер на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба «Зенита».
Питерский клуб выразил соболезнования родным и близким футболиста.
Данилов играл за «Зенит», «Шахтер» (Сталиногорск), «Локомотив» и ленинградское «Динамо». В составе «Зенита» защитник провел 172 матча и забил 6 мячей. Он является рекордсменом сине-бело-голубых по числу игр за сборную СССР (23).
В 1966 году Данилов сыграл на чемпионате мира и стал обладателем бронзовой медали за четвертое место. В 1997-м он первым из футболистов удостоился звания заслуженного мастера спорта России.
Источник: Сайт ФК «Зенит»
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